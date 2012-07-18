Глава Центробанка США пообещал новые меры поддержки экономики

Федеральная резервная система США готова поддержать испытывающую значительные проблемы американскую экономику новыми мерами, сказал глава ФРС Бен Бернанке, воздержавшись от деталей, сообщает Reuters.

Экономическая система США, несмотря на активную конкуренцию со стороны Китая, продолжает оставаться крупнейшей в мире, определяя основные глобальные экономические тенденции.

Выступая в банковском комитете Сената США во вторник, 17 июля, Бернанке назвал преградами на пути к восстановлению прежних темпов роста плохой рынок кредитования в свете долговых проблем Европы и неопределенность с бюджетной политикой Вашингтона, увлеченного президентской кампанией.

Финансовые рынки в последние дни затаились в ожидании выступления Бернанке, в котором инвесторы хотели услышать намеки на приближение третьего раунда выкупа гособлигаций - так называемого "количественного смягчения", или QE3.

"Отражая озабоченность медленным прогрессом в сокращении безработицы и рисками дальнейшего замедления экономики, ФРС на июльском заседании четко обозначила готовность к дальнейшим действиям", - сказал Бернанке сенаторам.

Аналитики и инвесторы не нашли в выступлении указаний на скорые перемены в политике ФРС.

"Рынок готовился получить сигнал о немедленных действиях и, очевидно, не получил его. Бернанке оставил дверь открытой для QE3, но ни на шаг не продвинулся к его применению", - сказал старший аналитик Commonwealth Foreign Exchange Омер Эсинер.