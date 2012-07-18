Украина разместила пятилетние еврооблигации на 2 млрд долл. под 9,25%.

Эту информацию УНИАН подтвердили в Министерстве финансов Украины.

Детали размещения, по словам собеседника агентства, будут обнародованы в пресс-релизе ведомства, который планируется обнародовать в ближайшее время.

Во вторник, 17 июня, источник на финансовом рынке сообщил УНИАН о том, что Украина проводит размещение евробондов с вышеуказанными параметрами.

Напомним, 13 июля Минфин обнародовал План управления государственным долгом Украины на III квартал 2012 года. Согласно документу, в указанный период планируется осуществить правительственные заимствования 18 млрд грн, из которых около 8 млрд грн могут быть привлечены на внешних рынках. Объем выплат по погашению госдолга в третьем квартале составит 17,6 млрд грн.