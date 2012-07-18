Торги на межбанке открылись снижением евро
11:05, 18 июля 2012Финансы
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Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся повышением котировок – 8,0920/8,0980 грн/долл.
Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2496/0,2500, котировки по евро-гривне ушли вниз – 9,9360/9,9450.
На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар понизились – 1,2279/1,2281 (вторник — 1,2292/1,2294).
Во вторник Нацбанк на рынок не выходил.
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