Торги на межбанке открылись снижением евро

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся повышением котировок – 8,0920/8,0980 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2496/0,2500, котировки по евро-гривне ушли вниз – 9,9360/9,9450.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар понизились – 1,2279/1,2281 (вторник — 1,2292/1,2294).

Во вторник Нацбанк на рынок не выходил.