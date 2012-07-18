Рост реального ВВП в Украине за І полугодие составил 2,5% - Азаров

Рост реального ВВП в Украине по итогам первого полугодия текущего года по данным на средину июля составил 2,5%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на заседании Кабинета министров сообщил премьер-министр Украины Николай Азаров.

«Реальный ВВП за первое полугодие составил 2,5%», - сказал Н.Азаров.

Справка УНИАН. Государственный бюджет Украины на 2012 год рассчитан, исходя из правительственного прогноза роста ВВП на уровне 3,9%, инфляции - на уровне 7,9%.