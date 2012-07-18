Негативное давление на пару EUR/USD может продолжиться - эксперт

На торгах в среду, 18 июля, для пары EUR/USD важным катализатором может стать развитие ситуации с Испанией, отмечают аналитики FOREX CLUB в Украине.

По их словам, к концу недели должен быть подписан меморандум о взаимопонимании, а некоторые детали до сих пор неизвестны, что может оказывать негативное влияние на динамику пары. Ближайшей целью в таком случае станет 1.2260 и далее 1.2210.

Для GBP/USD основным фактором влияния будет публикация протокола прошлого заседания MPС. Таким образом, станет известно, какое число голосов было за расширение программы. Чем больше будет перевес, тем ниже уйдет пара. Ближайшей целью для пары станет 1.57.

Экономические данные по США будут продолжать представлять интерес вплоть до заседания FOMC, особенно, если показатели и впредь будут сигнализировать о спаде, подчеркивают аналитики FOREX CLUB в Украине.