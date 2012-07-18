Прибыль банковской системы за январь-июнь составила 1,6 млрд грн

Прибыль банковской системы за январь-июнь 2012 года составила 1,568 млрд грн, по сравнению с 1,1 млрд грн убытка за соответствующий период 2011 года.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Доходы банков увеличились на 5,8% - до 71,778 млрд грн, в том числе процентный доход составил 56,899 млрд грн, комиссионный доход — 9,845 млрд грн.

Расходы выросли на 1,9% и составили 70,22 млрд грн, в т.ч., процентные расходы — 31,582 млрд грн, общие административные расходы 17,629 млрд грн, отчисления в резервы — 11,563 млрд грн.

Справка УНИАН. Банковская система Украины по итогам 2011 года, по сравнению с 2010 годом, сократила убыток на 40% - до 7,708 млрд грн.