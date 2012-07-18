Спрос на евробонды Украины составил 5,8 млрд долл.

Спрос на евробонды, которые правительство Украины разместило 17 июля 2012 года, составил 5,8 млрд долл. при выпуске 2 млрд долл.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Министерства финансов Украины.

“Этот выпуск еврооблигаций стал крупнейшим в истории Украины. Министерство финансов удачно использовало динамику, сложившуюся на рынках капитала. Как результат, конечный объем заявок от 260 инвесторов составил 5,8 млрд долл. Размер и качество книги заявок позволили установить доходность облигаций на уровне 9,25%, что оказалось значительно ниже исходящих ориентиров на уровне 9,75-9,5%. Более 75% займа было размещено среди первоклассных инвесторов из США, Великобритании и континентальной Европы”, - говорится в сообщении ведомства.

Как сообщал УНИАН, 17 июля 2012 г. Минфин Украины осуществил выпуск евробондов на сумму 2 миллиарда долларов США с доходностью 9,25% годовых и со сроком погашения 24 июля 2017 года. Лид-менеджерами заимствования выступили JP Morgan, Morgan Stanley, Troika Dialog и VTB Capital.

Напомним, 13 июля Минфин обнародовал План управления государственным долгом Украины на III квартал 2012 года. Согласно документу, в указанный период планируется осуществить правительственные заимствования 18 млрд грн, из которых около 8 млрд грн могут быть привлечены на внешних рынках. Объем выплат по погашению госдолга в третьем квартале составит 17,6 млрд грн.