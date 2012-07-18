Правительство не планирует отменять налоговые льготы для издания книг - Табачник

Правительство не планирует отменять налоговые льготы для издания украинских книг.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам в Кабмине министр образования и науки, молодежи и спорта Дмитрий Табачник.

Он утверждает, что отмену льгот для издания украинских книг инициировал бывший председатель Национального союза писателей Украины Владимир Яворивский.

«Я впервые в истории человечества вижу человека, который называет себя писателем и пишет о том, чтобы аннулировать льготы на печатание книги. Не имеет значения, на каком языке», - сказал Д.Табачник.

Он считает, что это абсолютно неправильное решение, и напомнил, что льготы для украинских книг были введены еще в 2003 году правительством Виктора Януковича. «За первые 2 года реализации этого законопроекта размер тиражей и количество названий очень существенно возросли - на десятки миллионов. Поэтому, по моему мнению, льготы для национального книгоиздания нужно пролонгировать и сохранить», - сказал Д.Табачник.

По его словам, пока еще никакие центральные органы исполнительной власти подобные предложения не готовили, не разрабатывали и не вносили.

Как сообщалось, по информации некоторых СМИ, Государственная налоговая служба и Министерство финансов инициируют изменения в налоговое законодательство, согласно которым будут отменены льготы для издания украинских книг.