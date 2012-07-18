Госдолг Украины в июне сократился до 60,03 млрд долл.

Государственный и гарантированный государством долг Украины на 30 июня 2012 года составил 479 млрд 756 млн 617,55 тыс. грн, или 60 млрд 025 млн 851,46 тыс. долл., что на 0,4% меньше показателя на конец мая 2012 года, и на 1,4% больше показателя на конец 2011 года.

Об этом сообщается на официальном сайте Министерства финансов Украины.

По данным Минфина, государственный и гарантированный государством внешний долг на 30 июня 2012 г. составил 275,98 млрд грн (57,53% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга), или 34,53 млрд долл.; государственный и гарантированный государством внутренний долг – 203,76 млрд грн (42,47%), или 25,5 млрд долл.

Государственный долг Украины на конец июня 2012 г. составил 373,42 млрд грн (77,83%), или 46,72 млрд долл. Государственный внешний долг составил 181,7 млрд грн (37,87%), или 22,77 млрд долл. Государственный внутренний долг составил 191,72 млрд грн (39,96%), или 23,99 млрд долл.

Гарантированный государством долг Украины составил 106,34 млрд грн (22,17%), или 13,3 млрд долл., в том числе: гарантированный внешний долг – 94,29 млрд грн (19,65%), или 11,8 млрд долл.; гарантированный внутренний долг – 12,05 млрд грн (2,51%), или 1,51 млрд долл.

По информации Минфина, в июне 2012 сумма государственного и гарантированного государством долга Украины уменьшилась в гривневом эквиваленте на 1,78 млрд грн в результате погашения государственного внешнего долга перед российским «ВТБ Банком».

Справка УНИАН. Государственный и гарантированный государством долг Украины в 2011 году вырос на 9% и на 31 декабря 2011 года составил 473,12 млрд грн.