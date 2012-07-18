Торги на межбанке в среду закрылись котировками 8,0790/8,086 грн/долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками 8,0920/8,0980, к 12:00 цены снизились 8,0850/8,0900.

К закрытию торгов ценовые уровни достигли следующих значений 8,0790/8,086 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2496/0,2500, к 12:00 цены понизились 0,2495/99. К закрытию цены достигли уровня 0,2488/92. В России курс доллар-рубль понизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов остался 32.4075 (-0.0250).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с уровня 1,2279/81, а к 15:00 упали 1,2237/39. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 9,9360/9,9450, к 12:00 цены ушли вниз 9,9295/9,9400. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли минимума 9,8740/9,8865.