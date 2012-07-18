Standard & Poor's подтвердило рейтинги Львова

Служба кредитных рейтингов Standard & Poor's (S&P) подтвердила рейтинги Львова - долгосрочный рейтинг эмитента «ССС+» и рейтинг по национальной шкале «uaBB», прогноз изменения рейтингов - «стабильный».

Об этом говорится в сообщении S&P, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, подтверждение рейтингов отражает ожидания рейтингового агентства, соответствующие базовому сценарию, согласно которым город успешно погасит свои облигации на сумму 50 млн грн (около 6 млн долл.) 20 июля 2012 г., а также продлит срок погашения кредита в размере 11,7 млн грн, который подлежит погашению 20 июля 2012 г., и аккумулирует в специальном фонде бюджета денежные средства, достаточные для выплат по облигациям объемом 42 млн грн в декабре 2012 г.

«Для выполнения этих задач город будет продавать активы - так же, как он это делал ранее в целях погашения облигаций 20 июля 2012 г.», - говорят в S&P.

Также отмечается, что рейтинги Львова отражают низкую финансовую гибкость города, обусловленную особенностями украинской системы межбюджетных отношений, а также продолжающееся давление на расходы городского бюджета. Кроме того, сдерживающее влияние на уровень рейтингов оказывают очень негативные показатели ликвидности, низкая, по мнению S&P, кредитная культура (неплатежи по гарантиям) и невысокий уровень благосостояния в международном контексте.

S&P сообщает, что рейтинги Львова могут быть понижены на несколько степеней, если город не сможет до 20 июля пролонгировать кредит или не сможет аккумулировать достаточных денежных средств для исполнения своих обязательств по облигациям в декабре 2012 г.

«В ближайшие 12 месяцев рейтинги могут быть понижены на одну ступень - до уровня «ССС», если долг Львова будет накапливаться быстрее, из-за чего расходы на его обслуживание и погашение превысят 6-8%, а также если показатели исполнения бюджета окажутся слабее, чем мы ожидаем в настоящее время, и город получит текущий дефицит», - говорится в сообщении рейтингового агентства.

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