Чистая прибыль Intel во втором квартале выросла на 3% - до 2,8 млрд долл.

Чистая прибыль корпорации Intel во втором квартале 2012 года выросла по сравнению с первым кварталом 2012 года на 3% и составила 2,8 млрд долл. (по системе GAAP).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе корпорации Intel.

Выручка за отчетный период по сравнению с 1-м кварталом 2012 года выросла на 5% и составила 13,5 млрд долл., прибыль на акцию выросла на 2% и составила 0,54 долл. Операционная прибыль корпорации Intel за отчетный период практически не выросла и составила 3,8 млрд долл.

В результате операций корпорация сформировала за отчетный период доход порядка 4,7 млрд долл. наличными, выплатила дивиденды в размере 1,1 млрд долл. и потратила 1,1 млрд долл. на выкуп своих акций.

В третьем квартале 2012 года корпорация планирует получить выручку в размере до 14,3 млрд долл. (плюс-минус 500 млн долл.).

Справка УНИАН. Intel – мировой лидер в разработке инновационных решений для вычислительной техники, в частности, процессоров для компьютеров. Чистая прибыль корпорации в 2011 году составила 12,9 млрд долл. (по системе GAAP), выручка - 54 млрд долл.