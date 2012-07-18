В налоговой подчеркивают “сугубо хозяйственный характер дела” Княжицкого

Уголовное дело в отношении директора ООО «Телерадиокомпания «Телерадиосвит» (телеканал ТВі) Николая Княжицкого возбуждено по факту умышленного уклонения от уплаты налогов на сумму 3 млн 25 тыс. грн.

Об этом сообщается на сайте Государственной налоговой службы.

“В то же время Государственная налоговая служба подчеркивает сугубо хозяйственный характер дела, когда государство имеет определенные претензии к субъекту ведения хозяйства, который не платит налоги”, - говорится в сообщении.

Также в ГНС отмечают, что 12 июля 2012 года на телеканале ТВі были изъяты документы, которые касаются финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

“Вместе с тем, ни один документ, касающийся журналистской деятельности, не был изъят”, - утверждают в налоговой. При этом подчеркивается, что “все действия правоохранительных органов соответствуют требованиям Уголовно-процессуального кодекса Украины и направлены на всестороннее, объективное и полное расследование и установление всех обстоятельств дела”.