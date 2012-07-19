«Нафтогаз» выкупит у «Дельта Банка» ОВГЗ на 1,8 млрд грн

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» планирует осуществить две закупки облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) у АО «Дельта Банк» на сумму 609,934 млн грн и 1 млрд 234,424 млн грн каждая.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, 17 июля «Дельта Банк» был признан победителем процедур закупок.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

КБ «Дельта» зарегистрирован 9 февраля 2006 года.

На 1 января 2012 г. основными акционерами банка являлись: Николай Лагун — 69,8912%, Cargill Financial Services International Inc. - 30,1088%.

Чистая прибыль АО «Дельта Банк» в 2011 году увеличилась в 31 раз, по сравнению с показателем 2010 года, до 469,338 млн грн.