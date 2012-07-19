В ближайшее время ситуация в ЕС будет оказывать давление на евро - эксперт

На мировых торгах в четверг, 19 июля, для пары EUR/USD ближайшей целью может стать уровень 1.2240 и далее 1.22, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

Как отмечают аналитики, в четверг ожидается публикация нескольких интересных отчетов из США, но рынок может вновь их проигнорировать и сфокусирует все внимание на слухах по поводу помощи Испании. Финны до конца не решили, готовы ли они спасать Мадрид, и это будет оказывать давление на единую валюту в ближайшее время.

Для GBP/USD интерес будут представлять данные по розничным продажам. Учитывая довольно стабильное состояние рынка труда, подтвержденное вчерашними показателями, не исключена вероятность превышения прогнозов. Это может стимулировать спрос на пару с первичной целью на 1.57 и далее 1.5750.