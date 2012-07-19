Торги на межбанке в четверг открылись падением котировок

В четверг, 19 июля, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись падением котировок – 8,0780/8,0850 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2520/25, котировки по евро-гривне составили – 9,9365/9,9470. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар повысились – 1,2297/99 (среда — 1,2279/81).

В среду Нацбанк на рынок не выходил.