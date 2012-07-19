Великобритания заморозила 160 млн долл. сирийского президента Асада
11:30, 19 июля 2012Финансы
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В Британии заморожены активы на сумму около 160 млн долларов, принадлежащие сирийскому президенту Башару Асаду и его правительству, сообщает Би-би-си.
Согласно сообщению, большая часть этих активов - средства на банковских счетах компаний и физических лиц, связанных с Б.Асадом. Эти счета подпадают под действие санкций Европейского Союза.
По мнению экспертов, сирийский президент и его доверенные люди располагают активами на общую сумму до 1,6 млрд долларов. Однако большая часть этих средств размещена на депозитах в странах, в которых не действуют санкции в отношении Дамаска.
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