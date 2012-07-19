Великобритания заморозила 160 млн долл. сирийского президента Асада

В Британии заморожены активы на сумму около 160 млн долларов, принадлежащие сирийскому президенту Башару Асаду и его правительству, сообщает Би-би-си.

Согласно сообщению, большая часть этих активов - средства на банковских счетах компаний и физических лиц, связанных с Б.Асадом. Эти счета подпадают под действие санкций Европейского Союза.

По мнению экспертов, сирийский президент и его доверенные люди располагают активами на общую сумму до 1,6 млрд долларов. Однако большая часть этих средств размещена на депозитах в странах, в которых не действуют санкции в отношении Дамаска.