НБУ «развивает» электронные платежи по китайскому сценарию?

Будущее рынка электронных платежей в Украине сейчас активно обсуждают в профессиональных сферах, ведь уже в ближайшее время на нем могут произойти существенные изменения. И не факт, что они будут в основном положительные. О них уже говорили эксперты и писали СМИ, однако проявляются все новые и новые аспекты проблемы.

Иногда для того, чтобы понять будущее, стоит взглянуть в прошлое. Институт экономических исследований и политических консультаций в 2010 году провел масштабное исследование «Влияние регулирования на развитие рынка электронных платежей». После анализа изменений, произошедших в то время, и законодательных инициатив в данной области институт пришел к выводу, что, во-первых, некоторые из них могут привести к существенному ограничению конкуренции на рынке и, как следствие, тормозить развитие электронных платежей в Украине. А во-вторых, отдельные предлагаемые положения не соответствуют международным обязательствам Украины, в частности перед Всемирной торговой организацией (ВТО).

В сентябре того же года США обратились в ВТО с просьбой пересмотреть действия Китая, который создал все условия, чтобы ограничить доступ международных платежных систем к внутреннему рынку безналичных платежей. В своем обращении американцы фактически обвиняли местную платежную систему UnionPay в монополизме за счет иностранных поставщиков услуг Visa, MasterCard и American Express.

Последние события на мировом рынке электронных платежей показали, насколько серьезными были предупреждения украинских аналитиков для тех, кто с помощью ничем не обоснованных законодательных инициатив пытается заграбастать под себя рынок безналичных расчетов.

Так, Всемирная торговая организация под давлением США осудила КНР за монополизацию рынка платежных карт. ВТО в своем решении по иску США к Китаю заявила, что Пекин нарушил соглашение о торговле услугами и осуществляет политику дискриминации в отношении мировых платежных систем. Эта новость хорошо тиражируется в СМИ и Интернете.

Следует отметить, что национальная система UnionPay сегодня прорабатывает все транзакции в юанях. Кроме того, все платежные терминалы работают только с UnionPay, а ее логотип напечатан на всех китайских картах. Вместе с тем, такие игроки, как Visa, MasterCard, American Express могут осуществлять только операции в иностранных валютах.

Дискриминация, по мнению США, в том, что все платежные карточки, выданные на территории Китая, вынуждены работать исключительно с UnionPay и ставить ее логотип. Кроме того, все платежные терминалы обязаны принимать платежи по этой системе. Вследствие этого система UnionPay признана частичным монополистом.

Это событие, имевшее резонанс во всем мире, является предупреждением и для Украины, в парламенте которой на повестке дня находится очередной законопроект, который претендует на монополию в платежной сфере. Речь идет о документе № 10656 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно функционирования платежных систем и развития безналичных расчетов)». Выписанные в нем положения без преувеличения создают условия, при которых мировые платежные системы будут вынуждены расстаться с украинским рынком. А потребители, соответственно, не смогут пользоваться уже привычными для них пластиковыми картами известных во всем мире платежных систем Visa и MasterCard.

Такой сценарий развития событий в случае принятия законопроекта предполагают и аналитики Института экономических исследований и политических консультаций.

А что еще остается международным платежным системам, если, по аналогии с китайской UnionPay, украинская национальная система будет обрабатывать все транзакции в гривне? Ее логотип будет на всех отечественных картах. А в основу новой системы законопроект ставит посредника с монопольным правом на оказание услуг по процессингу, клирингу, маршрутизации и расчету для украинских банков на территории Украины. Неужели кто-то думает, что международные платежные системы так нуждаются в Украине, ради присутствия здесь готовы превратиться в локального оператора, полностью зависящего от Нацбанка?

Добавьте сюда элементарную неопределенность формулировок законопроекта и частые ссылки на документы, которых не существует. Понятно, что Нацбанк Украины пишет документ, который он сможет самостоятельно изменить в любой удобный для него момент и таким образом оперативно поменять правила игры на рынке. Такое положение вещей практически превращает НБУ из регулятора в игрока тяжелой весовой категории, который, можно сказать, в ручном режиме управляет украинским рынком безналичных платежей.

Впрочем, рынком эту дорогую и неуклюжую конструкцию чиновников Нацбанка вряд ли можно назвать. Да и относительно ее жизнеспособности есть большие сомнения. Украина, однако, не Китай, и она также является членом ВТО...

Как отмечает директор Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский, в Украине соглашения по ВТО воспринимаются как теоретические установки, преимущественно используются в политических дискуссиях. Однако эта система работает, и это подтверждает ситуация с Китаем. Страны могут защитить свои экономические интересы, применяя механизмы ВТО.

По его мнению, с этой точки зрения для Украины есть два вывода. Первый - нарушение правил и процедур ВТО может привести к наказанию. Второй - Украина также может применить механизмы ВТО, чтобы защитить собственные экономические интересы. И в первом, и во втором случаях речь идет о довольно сложных механизмах, и ими еще нужно уметь пользоваться.

По словам Бураковского, «ВТО никогда не выступала против суверенного права стран регулировать соответствующие финансовые операции. Но ВТО выписаны определенные принципы такого регулирования. Если доказано, что они нарушены, страна должна изменить систему регулирования. Когда осуществляется регулирование отрасли, мы должны быть уверены в том, что это способствует конкуренции на рынке, ведь проконкурентное регулирование всегда лучше, чем попытки сосредоточить все в одних руках, даже с наилучшими намерениями. С другой стороны, важна цена такого регулирования. Если мы создаем национальную систему, то возникает вопрос - сколько это будет стоить и как повлияет на безопасность расчетов? Ведь понятно, что при иных равных условиях такие игроки, как Visa и MasterCard инвестировали значительные средства в платежную инфраструктуру и во все то, что касается безопасности расчетов. Это факт, который следует принять во внимание.

Безусловно, международные обязательства должны быть учтены при заключении регуляторных актов. На сегодня регулирование таких сфер как расчеты в связи с развитием их информационно-коммуникационных технологий представляет собой не столько технический, сколько интеллектуальный вызов для регулятора. Он должен хорошо осознавать не только свои обязанности, но и динамику, особенности и перспективы развития данного рынка. И думать не только о решении текущих проблем, но и о том, чтобы это регулирование положительно повлияло на экономическое развитие страны ».

Кира Романовская