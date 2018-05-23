К чему приведет введение 3% налога на продажу валюты…

Финансовый рынок Украины - в преддверии масштабных корректировок. Они ожидаются и после вступления в силу принятого Верховной Радой законопроекта Национального банка (если документ подпишет Президент), и реализации изменений в Налоговый кодекс. Одно из них – введение 3% сбора при продаже-покупке безналичной валюты. Эта идея, хотя и является только проектом, заслуживает особого внимания, так как касается одной из самых популярных сфер среди населения – денежных расчетов. Предполагается, что данный налог затронет только безналичные операции, но он не сможет не отразиться на валютном рынке в целом.

В первую очередь, сбор сделает экономически невыгодной игру на курсе - нет гарантии, что доллар вырастет более чем на 3%, а налог нужно заплатить наперед. Поэтому, как правило, валютные спекулянты при такой системе налогообложения сворачивают свою деятельность. Соответственно, сократится спрос на валюту на межбанковском рынке. Если сейчас НБУ вынужден продавать валюту из золотовалютных резервов, чтобы удержать курс, то при введении налога ему придется ее покупать с той же целью.

А валютный рынок Украины сейчас находится в очень «интересном» состоянии. На сегодня валютное кредитование существенно ограничено, при этом население активно размещает средства на депозиты. Так, с начала текущего года общая сумма валютных банковских кредитов сократилась почти на 2 млрд долл., а объем валютных депозитов вырос почти на 0,5 млрд. долл. Такое положение дел привело к тому, что на рынке стали процветать валютные спекуляции. А нестабильность курса евро/доллар на мировых площадках еще больше раззадорила игроков. Фактически с начала года банки своими отчетами демонстрируют рост доходов от валютных операций. Заметно увеличилось число свопов, встречных межбанковских кредитов, покупок и продаж и пр. Валютные спекуляции частично позволили финучреждениям компенсировать убытки от ограничения кредитования в валюте. Правда, и валюта зажила несколько иной жизнью, когда доход от нее стал формироваться благодаря колебаниям курса, а не процентам по кредиту.

Но игры банков сдерживают нормативы валютной позиции, которые НБУ достаточно жестко ограничил, чтобы поумерить пыл спекулянтов. При этом не обремененные правилами регулятора юридические лица стали более активными в этой сфере. Не редкий случай, когда юрлицо заключает внешнеэкономический контракт со своим оффшором, и покупает на межбанковском рынке валюту под него. Потом следует пауза в «деловых» отношениях, а со временем контракт признается аннулированным, в результате валюту можно продать за гривню по новому курсу и получить неплохой доход.

С июня активность валютных спекулянтов ощутимо выросла, чему способствовало подорожание доллара, - сработал «эффект домино». Конечно, рост «зеленого» можно назвать копеечным, но это, когда речь идет о 100 долларах, а когда о миллионах…

Вследствие спекулятивных операций объем торгов на межбанке в июне-июле вырос более чем вдвое, по сравнению с прошлым годом, когда средний оборот валюты на межбанковском рынке составлял около 0,5 млрд долл., сейчас – более миллиарда. В 2010 году данный показатель был на уровне около 300-400 млн. долл. Цифры свидетельствуют только об одном – спекулянты прогрессируют. Да и подорожание «зеленого» - дело их рук, ведь продать «товар» хочется как можно дороже.

***3% налог на покупку-продажу валюты выписан в проекте фискальной реформы ГНСУ – «Концептуальные изменения налоговой системы», который находится на рассмотрении в Минфине. Впервые подобный налог был веден в Украине в 1998 году как временная мера во спасение Пенсионного фонда, которая, правда, просуществовала до 2010 года.

Налог на покупку валюты заставит банки изменить методы работы. Они больше будут использовать ее для приобретения валютных ОВГЗ. При этом для них будет важно снизить ставки по валютным депозитам, так как станет востребованным запас доходности. До уровня 1-2% ставки, скорее всего, не упадут, но до 3-5% - могут. Валюта станет менее интересна для банков как пассив. Актуальна гривня, поэтому и ставки по депозитам в ней будут расти.

Покупка безналичной валюты и последующая продажа ее за наличную гривню при введении сбора приведет к хорошо известной конфигурации – вырастет разница между ценой покупки и продажей валюты. Минимизируется выгода от приобретения валюты за гривню. Поэтому мода на «зеленый» и евро как на объект инвестирования у населения сойдет на нет. Что, в принципе, отвечает планам власти – укротить долларизацию украинской экономики.

Александр Охрименко, президент Украинского аналитического центра (для УНИАН)