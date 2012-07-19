"Азаров назвал ВВП, которого нигде нет" - Данилишин

Экс-министр экономики Богдан Данилишин подвергает сомнению заявление премьер-министра Украины Николая Азарова относительно роста внутреннего валового продукта в І полугодии 2012 года.

Об этом идет речь в его комментарии в Facebook.

Напомним, Н.Азаров в среду, 18 июля, открывая заседание правительства, объявил о том, что реальный ВВП Украины за І полугодие составил 2,5%, индекс промышленного производства - 100,4%.

Данилишину показалось очень странным то, что Азаров с его геологическим образованием смог высчитать ВВП, а Государственная служба статистики не справилась с этим заданием. По крайней мере, на сайте ведомства данных относительно ВВП за І полугодие нет.

"По-видимому, в Кабмине уже посчитали за Госстат", - пишет Б.Данилишин.

Кроме того, он обращает внимание на то, что на сайте Госстата данные о росте ВВП за 1 квартал 2012 года - 2%. Вместе с тем, впервые за последние 11 кварталов (после І кв. в 2009 году) сезонно откорректированный ВВП в І кв. в 2012 г. к ІV кв. 2011 г. снизился на 0,2%.

Экс-министр считает, что итоги работы промышленности за последние 3 месяца свидетельствуют об усилении явно рецесионных признаков, это происходит при достаточно неблагоприятных внешнеэкономических тенденциях.

"Если анализировать даже официальные показатели нашей службы статистики, которой и так очень мало доверия, то за июнь 2012 года индекс промышленной продукции по основным направлениям деятельности по сравнению с маем текущего года уменьшился на 2,5%", - пишет Б.Данилишин.

По данным статистики, наибольшие объемы падения зафиксировали в добывающей промышленности - (-)3,3%; перерабатывающей - 3,7%; обработке древесины - 8,6%; химической и нефтехимической промышленности - 8,8%; металлургии - 3,9%. Замедление производства происходит в течение последних 3 месяцев.

По данным Госстата, спад производства в июне 2012 года против июня 2011 года зафиксирован в большинстве отраслей. Наибольшее снижение зафиксировано в производстве кокса, продуктов нефтепереработки - 33,8%, а также в легкой промышленности - 10,9%.

Кроме того, сумма невыплаченной заработной платы, состоянием на 1 июня с.г., составила почти 1 млрд грн, половину объема - на экономически активных предприятиях.

Негативное сальдо внешней торговли - 5,7 млрд долл. Третий квартал подряд растет уровень безработицы (по методологии МОТ). Если в ІІІ квартале 2011 года он составлял 7,5%; в ІV кв. - 8.9%, то в I кв. 2012 года - 9,1%.

По мнению Б.Данилишина, в условиях наличия определенных проблем на мировых финансовых рынках, в частности тех, которые связаны с привлечением внешних кредитов, Украина, активно заменяет внешние заимствования внутренними. Это может свидетельствовать об уменьшении доверия к украинским финучреждениям и нежеланию иметь с ними дело.

За январь-май в 2012 г. экспорт товаров составил 28203,6 млн долл. США, импорт - 33918,4 млн долл. Сравнительно с соответствующим периодом 2011 г. экспорт увеличился на 5,8%, импорт - на 7,4%. Негативное сальдо составило 5714,8 млн долл. (за январь-май 2011 г. также негативное - 4931,6 млн долл.).

Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,83 (за январь-май 2011 г. - 0,84).

"В такой ситуации, которая складывается, нужно срочно активизировать переговоры с МВФ на любых условиях. В крайнем случае - иметь стабилизационный кредит КНР на условиях МВФ", - считает Б.Данилишин.

Как сообщал УНИАН, Мировой банк ухудшил прогноз роста ВВП Украины с 2,5% до 2% в 2012 году.