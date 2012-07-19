ВБ ухудшил прогноз дефицита госфинансов Украины

Всемирный банк (ВБ) ухудшил прогноз дефицита государственных финансов Украины (с учетом НАК «Нафтогаз Украины») по итогам 2012 года с 2,5% (декабрьский прогноз ВБ) до 5% валового внутреннего продукта (ВВП).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в экономическом обзоре ВБ по Украине, обнародованном на пресс-конференции в четверг.

В обзоре указывается, что в то время как экспорт Украины, по прогнозам ВБ, останется слабым во второй половине 2012 года, экономический рост будет поддерживаться за счет «фискального стимула» объемом более 2% ВВП, который предусмотрен изменениями в Госбюджет.

«Увеличение пенсий, зарплат и социальных программ на фоне низкой инфляции приведет к росту потребительских расходов. Одновременно с поддержанием экономического роста эта политика, как ожидается, приведет к расширению общего фискального дефицита (включая НАК «Нафтогаз Украины») до 5% ВВП в 2012 году», - говорят во Всемирном банке.

При этом отмечается, что, несмотря на улучшение показателя доходов, отсутствие корректировки структурного дефицита НАК «Нафтогаз Украины» и недавнее увеличение расходов сохраняют общую фискальную ситуацию напряженной.

«Правительство удерживало дефицит государственного бюджета на низком уровне с начала года. Правительство рассчитывало на внутреннее финансирование (в том числе в иностранной валюте и с валютной привязкой), тогда как внешнее финансирование было недостаточным и дорогостоящим. В то же время высокие цены на импортный газ в сочетании с неизменными тарифами для непромышленных секторов привели к расширению операционного дефицита "Нафтогаза", - отмечают во Всемирном банке. - Начиная с мая реализация «социальных инициатив Президента Януковича» увеличила бюджетные расходы, что приводит к более высокому дефициту в этом году».

Стоит также отметить, что ВБ прогнозирует снижение дефицита госфинансов Украины в 2013 году до 3% ВВП, в 2014 г. - 2,3%.

Как сообщал УНИАН, 19 июля Всемирный банк ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2012 году с 2,5% до 2%.

В то же время ВБ прогнозирует прогнозирует ускорение роста ВВП Украины в 2013 и 2014 гг. соответственно до 3,5% (декабрьский прогноз ВБ - 4%) и 4% (4%).

Также ВБ снизил прогноз инфляции в 2012 году до 6,1% против 9,4% декабрьского прогноза. В 2013 году ВБ ожидает инфляцию в Украине на уровне 9,5% (7,4%), в 2014 году – 5,9% (7,1%).