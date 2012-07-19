Межбанк в четверг закрылся падением котировок

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками 8,0780/8,0850, к 12:00 сузился спрэд 8,0790/8,0830. К закрытию торгов ценовые уровни снизились 8,0750/8,0800 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2520/25, к 12:00 цены снизились 0,2516/20. К закрытию цены достигли уровня 0,2515/19. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов остался 32.0350 (-0.3725).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,2265/1,2320. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 9,9365/9,9470, к 12:00 цены ушли вниз 9,9125/9,9215. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH выросли 9,9200/9,9300.