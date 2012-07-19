Налоговики за первое полугодие получили свыше 44,7 млн электронных документов

За первое полугодие 2012 года в органы Государственной налоговой службы Украины поступило свыше 44,7 млн электронных документов, две трети из них (29,5 млн) - это налоговые накладные и расчеты корректировки к ним, поступившие на регистрацию в Единый реестр налоговых накладных (ЕРНН), сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины.

Как отметили в налоговой, остальные (15,2 млн) из поступивших электронных документов - налоговая отчетность, сообщения об открытии / закрытии счетов в банковских учреждениях, запросы на получение справок и т.п.

В июне т.г. 45,5 тыс. налогоплательщиков направили на регистрацию в ЕРНН 4,3 млн. налоговых накладных с суммой НДС до 10 тыс. грн.

Напомним, вступление в силу с 1 июля 2012 г. Закона Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования некоторых налоговых норм" от 24 мая 2012 г. № 4834-VI заложило основы для безбумажного оборота налоговых накладных.

Изменениями в статьи 201 Налогового кодекса Украины предусмотрено, что плательщик НДС может предоставлять контрагенту только электронную налоговую накладную при условии ее регистрации в ЕРНН.