Прогноз ВБ о 2% роста ВВП Украины в 2012 г. все еще является оптимистичным - эксперты

Новый прогноз Всемирного банка (ВБ), предусматривающий рост валового внутреннего продукта Украины в 2012 году на уровне 2% (против 2,5%, прогнозируемых ВБ в декабре 2011 года) все еще является оптимистичным, сообщил в комментарии агентству УНИАН аналитик инвестиционной компании Concorde Capital Виталий Ваврищук.

«Думаю, что даже пересмотренная оценка темпов роста ВВП на уровне 2% все еще является оптимистичной. Экономика продолжит замедляться во втором полугодии в связи со слабым спросом на внешних рынках и значительным снижением урожая зерновых», - сказал аналитик.

Кроме того, по мнению В.Ваврищука, во втором полугодии возможен резкий спад инвестиций в основной капитал, поскольку завершатся капитальные проекты, связанные с Евро-2012, что также негативно повлияет на динамику экономического роста.

В свою очередь, аналитики инвестиционной компании «Тройка Диалог Украина» также считают, что ожидания ВБ относительно динамики украинской экономики, с учетом тенденций на мировых рынках и более низкого урожая, довольно оптимистичны.

«Судя по наметившимся в последнее время тенденциям, экономический рост по итогам года может составить лишь около 1,5% с учетом неблагоприятной внешней конъюнктуры, ожидаемого снижения урожая зерновых по сравнению с прошлым годом, а также эффекта высокой базы сравнения во втором полугодии 2012 года», - говорят аналитики.

Также они отмечают, что проведение Евро-2012, а также раннее начало уборочной кампании, по сравнению с прошлым годом, должны были положительно сказаться на экономических показателях июня, «поэтому власти ожидают, что годовой рост ВВП во втором квартале 2012 года составил чуть более 2,0% (после роста на 2,0% в I квартале 2012 года)».

Напомним, что 18 июля на заседании Кабинета министров премьер-министр Украины Николай Азаров сообщил, что рост ВВП в Украине по итогам первого полугодия 2012 года, по данным на середину июля, составил 2,5%.

19 июля Всемирный банк ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2012 году с 2,5% до 2%.

Справка УНИАН. Государственный бюджет Украины на 2012 год рассчитан исходя из правительственного прогноза роста ВВП на уровне 3,9%, инфляции - на уровне 7,9%.

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