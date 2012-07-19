Донецкие налоговики разоблачили сеть фиктивных и транзитных предприятий

Сотрудниками налоговой милиции в Донецкой области выявлена группа, члены которой уклонялись от уплаты налогов в особо крупных размерах, созданием сети фиктивных фирм для легализации денежных средств, полученных преступным путем.

Как сообщает пресс-служба ДПС в Донецкой области, организатором преступной группы стал сорокапятилетний житель Мариуполя, в течение двух лет в ее состав входило до десяти человек, которые выполняли функции координаторов, дилеров, курьеров. Ими была создана сеть подконтрольных фиктивных и транзитных предприятий, расположенных на территории Луганской и Донецкой областей. Налоговики установили, что в ее состав входило около 15 предприятий.

Эти субъекты предпринимательской деятельности предоставляли услуги по формированию налогового кредита предприятиям реального сектора экономики восточных областей Украины. Среди получавших незаконные услуги, были и крупные налогоплательщики, годовой оборот денежных средств которых составляет более 90 миллионов гривен.

В отношении должностных лиц, воспользовавшихся нелегальными услугами, возбуждены уголовные дела по фактам уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах. В рамках следствия сотрудники налоговой милиции провели 8 обысков по юридическим и фактическим адресам предприятий-клиентов преступной группы, а также по месту жительства чиновников и тесно связанных с ними граждан. Проведены 22 выемки по расчетным счетам предприятий, входивших в преступной схемы, на них наложен арест. Организатор преступной группы привлекается к уголовной ответственности за фиктивное предпринимательство.