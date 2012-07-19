Эксперт прогнозирует рост госдолга Украины в 2012 г. на 8,1% — до 64 млрд долл.

Государственный долг Украины на конец 2012 года может достигнуть 64 млрд долл., что на 8,1% больше показателя на конец 2011 года, сообщил в комментарии агентству УНИАН аналитик инвестиционной компании Concorde Capital Виталий Ваврищук.

«По нашим прогнозам, государственный долг вырастет в 2012 году до уровня 64 млрд долл.», - сказал он.

В то же время В.Ваврищук отметил, что, несмотря на увеличение госдолга, отношение суммы госдолга к валовому внутреннему продукту Украины сократится.

«При этом соотношение долг/ВВП сократится до 34% на конец 2012 года с 36% в 2011 году», - говорит аналитик.

В свою очередь, аналитик группы «Инвестиционный капитал Украина» Тарас Котович сообщил, что в следующем месяце следует ожидать увеличения госдолга, что обусловлено выпуском Украиной евробондов на 2 млрд долл.

«Уже в июле мы увидим существенный рост государственного долга после выпуска новых еврооблигаций», - сказал аналитик.

При этом, комментируя июньскую динамику госдолга, он сообщил, что фактически сумма госдолга сократилась на 223 млн долл., в т.ч. прямой долг уменьшился на 247 млн долл. В то же время, на 24 млн долл. выросла сумма гарантированного долга, «где главную роль сыграло погашение небольшой части кредита ВТБ без его рефинансирования». Остальные средства, как отметил Т.Котович, были привлечены на внутреннем рынке через валютные ОВГЗ.

Как сообщал УНИАН, государственный и гарантированный государством долг Украины на 30 июня 2012 года составил 60,026 млрд долл., что на 0,4% меньше показателя на конец мая.

Размер госдолга в июне на 1,4% превышает показатель государственного долга на конец 2011 года.

По информации Минфина, основным фактором снижения общей суммы госдолга за июнь стало сокращение внешнего госдолга – до 22,733 млрд долл. с 24,190 млрд на 31 мая.

Справка УНИАН. Государственный и гарантированный государством долг Украины в 2011 году вырос на 9% и на 31 декабря 2011 года составил 473,12 млрд грн., или 59,22 млрд долл.