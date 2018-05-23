Еврозайм-2012: рекордный объем по высокой цене

Впервые с февраля 2011 года правительство Украины вернулось на мировые финансовые рынки с размещением выпуска еврооблигаций на рекордные 2 млрд долл. под также рекордные 9,25% годовых. Такой шаг можно рассматривать, в первую очередь, как факт решения Минфином одной из основных на сегодня задач – обеспечить достаточными средствами все выплаты по внешним долгам.

Но при этом нельзя снимать со счетов наивысшую для последних 12 лет цену этого удовольствия – погасить займы в срок…

Выпуск – удачный, но инвесторов не радует…

Выпуск евробондов был вполне прогнозируемый. Еще в начале текущего года первый вице-премьер-министр Валерий Хорошковский говорил о наличии желающие купить украинские суверенные долги под 8,5%, но их размещение из-за неблагоприятной конъюнктуры рынка все время откладывалось. Тогда же был определен синдикат организаторов этого займа в составе банков JP Morgan, Morgan Stanley, ВТБ Капитал и Сбербанка РФ.

Все это время Министерство финансов свои потребности в валюте удовлетворяло за счет внутреннего рынка, продавая валютные ОВГЗ. С начала года за счет размещения таких бумаг в бюджет удалось привлечь 2,1 млрд долл. При этом цену данных заимствований удалось снизить с 9,6% в начале года до 9,3%. И вот дело дошло до евробондов.

Главный экономист Dragon Capital Елена Белан считает, что правительство, осуществив выпуск пятилетних еврооблигаций, удачно воспользовалось текущей благоприятной конъюнктурой на внешних рынках.

«По всей видимости, Министерство финансов сделало акцент на объемах размещения в ущерб стоимости. Доходность размещенных еврооблигаций стала самой высокой за последние 12 лет. Но объем нового выпуска превышает все находящиеся в обращении выпуски суверенные бондов Украины, и, что более важно, он обеспечивает правительство достаточным ресурсом иностранной валюты для выплат по валютному госдолгу до конца 2012 года, который, по нашим оценкам, составляет около 1,9 млрд долл. (еще 1,5 млрд долл. НБУ должен выплатить МВФ из своих резервов)», - отметила Белан.

Если сделать обзор ретроспективы внешних заимствований Украины за последние несколько лет, то, действительно, даже в посткризисные времена цена украинского суверенного долга в долларах была ниже, чем при последнем заимствовании. Так, в далеком 2003 году правительство выпустило десятилетние еврооблигации на 1 млрд долл. под 7,65%. В 2004 году пятилетние бонды размещались под Libor 6M+3,375%, семилетние - под 6,875%. Номинированные в долларах десятилетние бумаги в 2006 году размещались под 6,58% годовых, а в 2007 году правительство выходило на внешние рынки дважды с продажей пятилетних бумаг на 500 млн долл. под 6,385% и десятилетних на 700 млн долл. при ставке 6,75%.

Планка в 2 млрд долл. внешних заимствований была «взята» Украиной в сентябре 2010 года. Тогда правительство выпустило еврооблигации на 500 млн долл. сроком на 5 лет под 6,875% и десятилетние бумаги на 1,5 млрд долл. под 7,75%. В этом же году прошло размещение годовых облигаций на 600 млн долл. по ставке 6,7%.

В феврале прошлого года Украина разместила выпуск евробондов на сумму 1,5 млрд долл. с погашением в 2021 году под 7,95% годовых, а в начале июня - пятилетние евробонды на сумму 1,25 млрд с купоном 6,25%.

Член правления Евразийского банка развития (ЕАБР) Дмитрий Красильников отметил, что положительная ценовая динамика украинских еврооблигаций существенно отстает от динамики, например, российских еврооблигаций, которые достигли максимумов первой половины 2011 года.

«Доходность на уровне 9,25% годовых на срок 5 лет дает премию в отношении вторичного рынка на уровне порядка 45 б.п., которую можно рассматривать как своего рода new issue premium для Украины. Снижение такой премии, равно как и всей кривой доходности по украинским еврооблигациям, будет возможно только, если страна добьется макроэкономической и фискальной стабилизации, для чего, скорее всего, придется пройти полосу болезненных преобразований», - подчеркивает банкир.

Красильников также считает новый выпуск еврооблигаций Украины удачным с точки зрения выбора момента для выхода на рынок, но при этом отмечает, что у инвесторов наблюдается «хронический пессимизм в отношении экономической ситуации в самой Украине». В частности, их беспокоят растущие платежный и фискальный дисбалансы, которые могут привести к девальвации гривни уже до конца года.

Курс - поддержка гривни

Основной вопрос, который снова всплыл в связи с размещением евробондов, – что будет с курсом. Размещение еврооблигаций является позитивом для валютного рынка, утверждает аналитик Concorde Capital Виталий Ваврищук. По его мнению, сделка значительно повышает шансы, что Национальный банк сможет удерживать курс гривни относительно стабильным до конца года.

Относительно использования привлеченных средств аналитики «ING Банк Украина» считают, что часть из них пойдет на погашение правительством 800 млн долл. кредита Международного валютного фонда во второй половине года.

Также можно предположить, что сумма в 1 млрд долл. может быть направлена на погашение кредита, предоставленного российским ВТБ.

В последние годы Кабмин все чаще привлекает заимствования, чтобы расплатиться по старым долгам. Госдолг за посткризисный период увеличился в более чем три раза. И что бы не говорили о его безопасном уровне по отношению к валовому внутреннему продукту, а политика госзаимствований все больше напоминает принцип денежной пирамиды, когда увеличивается не только сумма долга, но и его стоимость.

***По данным Госстата, за июнь 2012 года внешний госдолг Украины, в том числе благодаря частичному погашению кредита российского «ВТБ Банка», сократился до 22,733 млрд долл. с 24,190 млрд долл. на конец мая 2012 года.

Правительство не устает повторять о безграмотной долговой политике своих предшественников. Но, похоже, опробованные ими схемы живут и поныне. Речь идет о скрытом финансировании госбюджета Национальным банком по принципу выкупа госбанками ОВГЗ с дальнейшим их предоставлением для рефинансирования регулятором (сумма ОВГЗ в портфеле НБУ за посткризисный период увеличилась в более чем 10 раз). Также успешно продолжает использоваться выпуск ОВГЗ для проведения расчетов «Нафтогазом» за импортируемый газ.

Дмитрий Бобесюк (УНИАН)