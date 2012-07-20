Торги на межбанке в пятницу открылись котировками 8,0770/8,0860 грн/долл.

В пятницу, 20 июля, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками – 8,0770/8,0860 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2526/30, котировки по евро-гривне составили – 9,8945/9,9070. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар понизились – 1,2255/57 (четверг — 1,2297/99).

В четверг Нацбанк на рынок не выходил.