«Родовид Банк» в первом полугодии сократил убыток в 13 раз

«Родовид Банк» (г. Киев) в январе-июне 2012 года, по сравнению с соответствующим периодом 2011 года, сократил убыток в 13 раз – до 67,78 млн грн.

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном системе раскрытия информации НКЦБФР.

Согласно сообщению, убыток банка во II квартале составил 28,06 млн грн, против 508,14 млн грн за аналогичный период 2011 года.

Активы банка в январе-июне сократились на 0,5% и на 1 июля 2012 года составили 8,96 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов – на 4,6%, до 272,6 млн грн, обязательства – на 0,4%, до 5,34 млрд грн. Уставный капитал банка в отчетном периоде оставался на уровне 12,359 млрд грн, собственный капитал сократился на 0,7% – до 3,623 млрд грн.

Справка УНИАН. «Родовид Банк» (г. Киев) зарегистрирован в 1990 году.

В 2009 году «Родовид Банк» был докапитализирован при участии государства, в результате чего Министерство финансов Украины стало владельцем 99,9907% акций банка.

14 сентября 2011 года Кабинет министров Украины своим распоряжением создал на базе проблемного «Родовид Банка» санационный банк, главными задачами которого является продолжение работы по возвращению собственных активов; работа с проблемными активами государственных банков и банков, капитализированных при участии государства.

В 2011 году «Родовид Банк» сократил убыток по сравнению с 2010 годом в 3 раза – до 1,399 млрд грн.