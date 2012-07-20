Fitch подтвердило рейтинги «УкрСиббанка», «Укрсоцбанка» и «ВТБ Банка» (Украина)

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента («РДЭ») «УкрСиббанка», «Укрсоцбанка» и «ВТБ Банка» (Украина) в иностранной валюте на уровне «B» со «стабильным» прогнозом, а также их рейтинги устойчивости на уровне «ccc».

Об этом говорится в сообщении Fitch, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, РДЭ трех рассматриваемых банков, а также их рейтинги поддержки и национальные рейтинги обусловлены вероятностью предоставления этим финансовым организациям поддержки от их мажоритарных акционеров. Доля в «УкрСиббанке» в размере 85% принадлежит французскому BNP Paribas («A+»/прогноз «Стабильный»), 95% в «Укрсоцбанке» находится в собственности итальянского UniCredit S.p.A. («A-»/прогноз «Негативный») через венский дочерний банк UniCredit Bank Austria AG («A»/прогноз «Стабильный»), а более чем 99% в «ВТБ Банке» (Украина) владеет российский ОАО «Банк ВТБ» («BBB»/прогноз «Стабильный»). Также отмечается, что страновой потолок Украины («B»), который отражает трансфертный риск и риск конвертации, сдерживает долгосрочные РДЭ рассматриваемых банков в иностранной валюте, так как ограничивает степень, в которой поддержка со стороны их мажоритарных иностранных акционеров может учитываться в рейтингах. Долгосрочные РДЭ банков в национальной валюте «B+» также принимают во внимание страновые риски Украины.

Как сообщает Fitch, долгосрочные РДЭ указанных банков могут быть повышены или понижены в случае повышения или понижения суверенных рейтингов и странового потолка Украины. Кроме того, по каждому из банков Fitch будет принимать во внимание готовность их акционеров продолжать деятельность в Украине, что может оказать влияние на вероятность предоставления поддержки, которая учитывается в рейтингах.

По информации рейтингового агентства, рейтинги устойчивости трех банков по-прежнему отражают их слабые позиции на самостоятельной основе и высокую зависимость от своевременной поддержки капиталом и фондированием (для «Укрсоцбанка» и «ВТБ Банка» (Украина)) со стороны их материнских структур. «Хотя качество активов стабилизировалось в каждом из рассматриваемых банков, остается большой объем реструктурированных кредитов, процедура возврата средств по которым, вероятно, будет длительным процессом и может потребовать признания дополнительных отчислений в резерв под обесценение кредитов. В то же время, потенциал роста баланса и генерирования прибыли сдерживается ввиду все еще слабой макроэкономической конъюнктуры и периодической нехватки ликвидности в национальной валюте», - отмечают в Fitch.

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