"Нафтогаз" выкупил у "Укрэксимбанка" ОВГЗ на 1 млрд грн

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» 19 июля провела закупку облигаций внутреннего государственного займи (ОВГЗ) у АО «Укрэксимбанк» на сумму 1,017 млрд грн.

Как говорится в сообщении НАК «Нафтогаз Украины», которым располагает УНИАН, закупка ОВГЗ осуществляется по процедуре у одного участника.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

ПАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины» («Укрэксимбанк») – кредитно-финансовое учреждение со 100% государственным капиталом.

В январе-июне 2012 года «Укрэксимбанк» (Киев) по сравнению с соответствующим периодом 2011 года, увеличил чистую прибыль на 16% – до 64,285 млн грн.