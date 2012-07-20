«ПриватБанк» в первом полугодии сократил прибыль на 24%

Чистая прибыль «ПриватБанка» (Днепропетровск) в январе-июне 2012 года составила 596,6 млн грн, что на 24% меньше, чем за аналогичный период 2011 года (782,3 млн грн), говорится в сообщении банка.

«На 1 июля 2012 года активы банка составляют 140,8 млрд грн, кредитный портфель корпоративных клиентов - 102,7 млрд грн, капитал - 17,3 млрд грн, чистая прибыль с начала 2012 года – 596,6 млн грн», - сообщает банк.

При этом указывается, что чистая прибыль банка во втором квартале текущего года составила 329,6 млн грн против 267,011 млн грн в I квартале.

Справка УНИАН. ПАО КБ «ПриватБанк» (г. Днепропетровск) основано в 1992 году, на сегодняшний день входит в группу крупнейших банков Украины.

На 1 апреля 2012 года Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов владели по 33,7545% акций «ПриватБанка», кипрская Triantal Investments Ltd. - 24,99%.

Международная банковская группа "ПриватБанк" работает в 12 странах мира – в России, Грузии, Латвии, Италии, Португалии, Китае, Великобритании, Германии, Испании, Казахстане и на Кипре.

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