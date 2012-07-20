«Проминвестбанк» в I полугодии получил убыток в 9,6 млн грн

«Проминвестбанк» (ПИБ, Киев) в январе-июне 2012 года получил убыток в 9,61 млн грн по сравнению с прибылью 3,61 млн грн за соответствующий период 2011 года.

Об этом говорится в отчетности банка, обнародованной на его сайте.

Активы банка за указанный период увеличились на 7,4% и на 1 июля 2012 года составили 40,998 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - на 13%, до 30,587 млрд грн, обязательства - на 8,6%, до 35,912 млрд грн, уставный капитал — на 0,3%, до 5,299 млрд грн, собственный капитал - на 0,08%, до 5,09 млрд грн.

Справка УНИАН. «Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк» («Проминвестбанк») создан в 1992 году, входит в группу крупнейших банков Украины.

«Проминвестбанк» (ПИБ) в первом квартале 2012 года получил чистую прибыль в размере 3,616 млн грн.

Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (Российская Федерация) по состоянию на 1 апреля 2012 г. владеет 97,8502 % акций «Проминвестбанка».

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