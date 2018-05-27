Всемирный банк не увидел растущей азаровской экономики

Всемирный банк ухудшил прогноз развития экономики Украины при том, что правительственные оценки намного более оптимистичны. Цифры говорят, что хотя и ВБ, и правительство смотрят на один и тот же предмет, однако "видят" они его совершенно в разном свете. Украинским чиновникам "корректируют" зрение близящиеся выборы на фоне роста недовольства среди электората. В итоге, у них и настоящее, и будущее - в теплых розовых тонах. Чиновников же из ВБ выборы как-то мало беспокоят, поэтому их взгляд на настоящее и будущее экономики Украины не подвержен подобным "корректировкам". Соответственно, и картинка у них - в тонах холодных и тревожных. Ну а отечественные эксперты считают, что и ВБ, и правительство вообще все приукрашивают, "ихние" в меньшей, а "наши" - в большей степени.

Ему видней...

Директор ВБ в Украине, Беларуси

и Молдове Чимяо Фан

Всемирный банк ухудшил прогнозы практически по всем основным макропоказателям, по сравнению со своим предыдущим прогнозом, который был обнародован в декабре 2011 года. А фантастически резкое улучшение прогноза по инфляции, заставляет скорее призадуматься, чем обрадоваться.

Прогноз роста валового внутреннего продукта Украины в текущем году снижен с 2,5% до 2% . Старший экономист представительства ВБ в Украине Руслан Пионтковский пояснил принятие данного решение тем, что затянувшийся долговой кризис в Евросоюзе продолжает оказывать давление на экономики развивающихся стран, в том числе и Украину. А это, в свою очередь, не может не сказаться на макропоказателях нашей страны.

Кроме того, ВБ снизил прогноз инфляции в этом году до 6,1% против 9,4% декабрьского прогноза, а также прогнозирует отрицательное сальдо счета текущих операций Украины на протяжении ближайших трех лет.

Ухудшен и прогноз дефицита государственных финансов Украины (с учетом НАК «Нафтогаз Украины») с 2,5% до 5% ВВП.

По мнению ВБ, в то время как экспорт Украины останется слабым во второй половине 2012 года, экономический рост будет поддерживаться за счет «фискального стимула» объемом более 2% ВВП, что предусмотрено изменениями в госбюджет.

«Увеличение пенсий, зарплат и социальных программ на фоне низкой инфляции приведет к росту потребительских расходов. Одновременно с поддержанием экономического роста эта политика, как ожидается, приведет к расширению общего фискального дефицита (включая НАК «Нафтогаз Украины») до 5% ВВП в 2012 году», - говорится в обзоре ВБ.

«Правительство удерживало дефицит государственного бюджета на низком уровне с начала года, рассчитывало на внутреннее финансирование (в том числе в иностранной валюте и с валютной привязкой), тогда как внешнее финансирование было недостаточным и дорогостоящим. В то же время высокие цены на импортный газ в сочетании с неизменными тарифами для непромышленных секторов привели к расширению операционного дефицита «Нафтогаза. Начиная с мая, реализация социальных инициатив Президента Януковича увеличила бюджетные расходы, что приводит к более высокому дефициту в этом году», - отмечают в ВБ.

С выводами ВБ нельзя не согласиться. Основные факторы давления на экономику рисуют достаточно негативную картинку перспектив нашей страны: растущий объем заимствований, обязательства по внешним долгам, неясность в отношениях с Международным валютным фондом, малая вероятность пересмотра газовых контрактов, стагнация промышленности, растущее отрицательное сальдо внешней торговли, а также скептическое отношение инвесторов к Украине плюс погода подвела аграриев...

В то же время, отечественные аналитики считают, что даже "ухудшенные" прогнозы ВБ неожиданно оптимистичны.

Как отмечает аналитик инвестиционной компании Concorde Capital Виталий Ваврищук, даже пересмотренная оценка темпов роста ВВП на уровне 2% все еще является оптимистичной. Экономика продолжит замедляться во втором полугодии в связи со слабым спросом на внешних рынках и значительным снижением урожая зерновых».

По его мнению, во втором полугодии возможен резкий спад инвестиций в основной капитал, поскольку завершатся основные проекты, связанные с Евро-2012, что также негативно повлияет на динамику экономического роста.

Аналитики инвестиционной компании «Тройка Диалог Украина» также считают, что ожидания ВБ достаточно оптимистичны. «Судя по наметившимся в последнее время тенденциям, экономический рост по итогам года может составить лишь около 1,5% с учетом неблагоприятной внешней конъюнктуры, ожидаемого снижения урожая зерновых по сравнению с прошлым годом, а также эффекта высокой базы сравнения во втором полугодии 2012 года».

По их мнению, проведение Евро-2012, а также раннее начало уборочной кампании, по сравнению с прошлым годом, должны были положительно сказаться на экономических показателях июня, «поэтому власти ожидают, что годовой рост ВВП во втором квартале 2012 года составил чуть более 2% (после роста на 2% в I квартале 2012 года)».

Начальник отдела анализа финансовых рынков АБ «ИНГ Банк Украина» Александр Печерицын сходится с экспертами во мнении, что прогноз ВБ превзошел ожидания. «Наш пока прогноз (по ВВП – ред.) - 2,4%, мы его тоже снизили, и есть вероятность, что он может опять быть снижен, учитывая, что идет замедление роста. В частности, все еще нет активного банковского кредитования, есть и другие факторы, которые могут негативно повлиять на ситуацию», - сказал Печерицын

Относительно улучшения прогноза ВБ по инфляции, эксперт отметил: «Наш прогноз по инфляции 5-6%, сейчас начали активно расти цены на пшеницу на мировом рынке, возможно, это немного повлияет на показатель». По мнению эксперта, рост инфляции можно ожидать в следующем году, «когда закончатся выборы и правительство начнет повышать коммунальные тарифы».

Стоит вспомнить, что уже третий месяц подряд эксперты комментируют аномально низкую инфляцию (а то и дефляцию) в стране и, по большому счету, не замечают в ней ничего особо позитивного. Основными факторами, влияющими на показатель, называют сезонность (дешевые фрукты-овощи), а также относительную стабильность административно регулируемых цен, в частности на коммунальные услуги. Комментируя июньскую инфляцию руководитель аналитического отдела группы «Инвестиционный капитал Украина» Александр Вальчишен обращал внимание на динамику спроса как внутреннего, так и внешнего. «Важным фактором является то, что внутренний спрос в экономике и мировой спрос - достаточно слабый. И это указывает на то, что украинская экономика находится в состоянии стагнации, а, возможно, мы находимся на ранней стадии рецессии...".

Есть два мнения: мое...

Николай Азаров

Как видим, Всемирный банк настроен в отношении развития украинской экономики даже положительнее отечественных экспертов. Но самый большой позитив усматривает в ситуации правительство. Так, премьер-министр Николай Азаров заявил, что рост ВВП в Украине по итогам первого полугодия 2012 года составил 2,5%.

«Они (экономические показатели – ред.) свидетельствуют, что, несмотря на негативное влияние мировой конъюнктуры, рецессию в еврозоне, экономика Украины продолжает расти», - подчеркивает Азаров.

Видимо, он основывается на данных Госстата плюс «личная инициатива». Статистическое ведомство улучшило оценку роста ВВП Украины только в I квартале (данных за полугодие на сайте Госстата нет). Правда, прогноз более скромен - с 1,8% до 2%.

***Европейский банк реконструкции и развития сохранил прогноз снижения темпов роста украинской экономики в 2012 году до уровня 2,5%, но ожидает ускорения роста ВВП страны в 2013 году до 4,0%. В апреле Международный валютный фонд ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2012 г. с 4,8% до 3%. Рост ВВП Украины в 2013 году ожидается на уровне 3,5%. При этом МВФ улучшил прогноз инфляции в Украине с 8,5% до 7,9% в текущем году (декабрь к декабрю), а позже сообщил о пересмотре прогноза до 7%. Инфляция в 2013 году ожидается на уровне 5,9%. Fitch Ratings прогнозирует, что рост реального ВВП Украины замедлится до 2,4% в 2012 г., но восстановится до 3,5% в 2013 г. По прогнозам Standard & Poor's, рост ВВП Украины в 2012 году составит 3,5%, инфляция - 6%. Moody's полагает, что рост ВВП Украины составит в 2012 году около 2,5-3%. Государственный бюджет Украины на 2012 год рассчитан исходя из правительственного прогноза роста ВВП на уровне 3,9%, инфляции - на уровне 7,9%.

По поводу «экономических» нестыковок в заявлении Азарова экс-министр экономики Украины Богдан Данилишинна своей странице в Facebook написал: «По-видимому, в Кабмине уже подсчитали за Госстат». Экс-министр экономики считает сложившуюся на сегодня ситуацию критической. «Нужно срочно активизировать переговоры с МВФ на любых условиях. В крайнем случае - иметь стабилизационный кредит КНР на условиях МВФ», - считает Данилишин.

Кстати, его коллега - нынешний министр экономического развития и торговли Петр Порошенко сообщил, что правительство намерено снизить прогноз инфляции в 2012 году, но не уточнил, до какого уровня. При этом, по его словам, другие прогнозные макропоказатели менять не планируется...

В каком направлении будет действовать Кабмин во спасение экономики, покажет время. Тем не менее, ему необходимо напомнить заявление Президента, который признал рост в Украине социальной напряженности и распространения протестной активности граждан.

Елена Быстрицкая (УНИАН)