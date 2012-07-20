Налогоплательщики добровольно уплатили 300 млн грн для избежания уголовной ответственности

Налогогоплательщики в первом полугодии 2012 года добровольно уплатили 300 млн грн, что позволило им по новому законодательству избежать уголовной ответственности.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой службы, первый заместитель председателя ГНС Украины - начальник налоговой милиции Андрей Головач подвел итоги работы следственных подразделений налоговой милиции в первом полугодии 2012 года.

По словам А.Головача, за шесть месяцев т.г. налоговой милицией обеспечено возмещение убытков по завершенным уголовным делам почти в полтора раза больше, чем за первое полугодие 2011 года.

В суд с обвинительным заключением направлено 8 уголовных дел о преступлениях, совершенных преступными группировками. Всего сумма возмещенных убытков по завершенным уголовным делам составляет 462 млн грн.

«Это является наивысшим показателем за последние 5 лет», - отметил А.Головач.

При этом он подчеркнул, что основная часть возмещенной суммы - около 300 млн грн - уплачена налогоплательщиками добровольно и, согласно закону, они будут освобождены от уголовной ответственности.

«Главное для нас не количество возбужденных уголовных дел, а обеспечение полного возмещения причиненных государству убытков», - добавил начальник налоговой милиции.

Как сообщал УНИАН, 17 января вступил в силу Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно гуманизации ответственности за правонарушения в сфере хозяйственной деятельности».

Согласно закону, подозреваемые или обвиняемые в совершении преступлений в сфере хозяйственной деятельности могут избежать уголовной ответственности в случае добровольного возмещения нанесенного государству ущерба.

По данным Государственной налоговой службы, за первое полугодие 2012 года к ним поступило свыше 44,7 млн электронных документов.