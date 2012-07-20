Межбанк пятницы: закрытие торгов - 8,0760/8,0840 грн/долл.

В пятницу, 20 июля, на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками 8,0770/8,0860, к 12:00 сузился спрэд 8,0795/8,0820. К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях 8,0760/8,0840 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2526/30, к 12:00 цены повысились 0,2529/33. К закрытию цены откатились к уровню 0,2527/31. В России курс доллар-рубль понизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов остался 31,9800 (-0.0550).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с уровня 1,2255/57, а к 15:00 упали 1,2200/02. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 9,8945/9,9070, к 12:00 цены ушли вверх 9,9025/9,9105. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH снизились 9,8750/9,8885.