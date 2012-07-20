Налоговая восстановила работу по приему электронной отчетности
Государственная налоговая служба Украины заявляет, что технические проблемы по приему отчетности от налогоплательщиков полностью ликвидированы и, по состоянию на 20 июля, отсутствует очередь из входящих документов.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГНСУ, Централизованная система приема налоговой отчетности в электронном виде (Портал) полностью восстановлена и заработала в обычном режиме.
«По состоянию на 20 июля, очередь входящих документов на приемном шлюзе Портала уже отсутствует, а потому квитанции о приеме документов поступят налогоплательщикам до конца дня», - сказано в сообщении пресс-службы.
В ГНСУ отметили, что за период проведения восстановительных работ - 17 и 18 июля - на приемном шлюзе Портала образовалась очередь из электронных документов в количестве более 200 тысяч.
После восстановления Портал начал обрабатывать как текущие документы, так и документы из очереди.
Одновременно налоговая попросила налогоплательщиков, которые ранее отправляли накладные, срок регистрации которых оканчивался 17 или 18 июля, не беспокоится - срок регистрации будет продлен.
Как сообщал УНИАН, Портал ГНСУ обрабатывает около 500 тыс. документов в день.
Во второй половине дня 17 июля на почтовом сервере Портала вышел из строя дисковый накопитель. При этом непосредственно сам Портал продолжал работать.
В течение того же дня были проведены работы по замене неработающего диска и соответствующей настройки программного обеспечения. На утро 18 июля работа почтового сервера была полностью восстановлена.
За первое полугодие 2012 года в органы Государственной налоговой службы Украины поступило свыше 44,7 млн электронных документов.