«Укрсоцбанк» в І полугодии сократил чистую прибыль на 13%

АКБ «Укрсоцбанк» (г. Киев) в январе-июне 2012 года, по сравнению с соответствующим периодом 2011 года, сократил чистую прибыль на 13% – до 4,47 млн грн.

Об этом говорится в отчете, обнародованном на сайте банка.

Согласно отчету, прибыль банка во II квартале 2012 года составила 1,64 млн грн против 3,26 млн грн за аналогичный период 2011 года.

Активы банка в январе-июне 2012 года уменьшились на 0,5% и на 1 июля составили 39,99 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов – на 1,8%, до 28,55 млрд грн, обязательства – на 0,1%, до 33,56 млрд грн.

Уставный капитал в отчетном периоде оставался на уровне 1,27 млрд грн, собственный капитал сократился на 2,7% – до 6,43 млрд грн.

Справка УНИАН. АКБ «Укрсоцбанк» основан в сентябре 1990 года, входит в группу крупнейших банков Украины.

«Укрсоцбанк» в 2011 году получил чистую прибыль 14,853 млн грн.

На 1 апреля 2012 года основными акционерами банка были украинская «Ферротрейд Интернешнл» прямое участие – 69,1456% и UniCredit Bank Austria AG прямое участие – 26,2693%, опосредованное – 69,1456%.

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