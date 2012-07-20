В первом полугодии в Украине начали работу 5 новых авиакомпаний

В течение января-июня 2012 года в Украине начали работу 5 новых авиакомпаний — Hamburg Airways, Norwegian Air Shuttle, Euro Lot, Grozny Avaia, Yamal Airlines.

Об этом говорится в сообщении Государственной авиационной службы Украины (Госавиаслужба).

Согласно сообщению, всего в первом полугодии 2012 года в Украину осуществляли регулярные рейсы 52 авиаперевозчика из 28 стран мира.

Кроме того, Госавиаслужба сообщает, что в январе-июне 2012 года регулярные международные рейсы осуществляли 9 украинских авиакомпаний.

При этом в первом полугодии 2012 года были начаты полеты по 8 новым маршрутам, в частности, из Международного аэропорта «Борисполь» в Манчестер, Багдад, Караганду,

Мурманск, Ростов-на-Дону и Сочи, из Международного аэропорта «Симферополь» в Санкт-Петербург, из Международного аэропорта «Харьков» - в Тель-Авив.

Справка УНИАН. Авиатранспорт Украины в январе-июне 2012 года увеличил пассажирские перевозки на 10,9% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года — до 3,5 млн пассажиров.

В 2011 году авиатранспорт Украины увеличил пассажирские перевозки на 22,7% – до 7,5 млн пассажиров.