«ВТБ Банк» в I полугодии увеличил прибыль на 2,7%

«ВТБ Банк» (г. Киев) в январе-июне 2012 года получил чистую прибыль в размере 382,9 млн грн, что на 2,7% больше показателя за аналогичный период 2011 года.

Об этом говорится в квартальном отчете, обнародованном на сайте банка.

Согласно отчету, во II квартале 2012 года банк получил убыток в размере 202,27 млн грн против 255,54 млн грн прибыли за аналогичный период 2011 года.

Активы банка в январе-июне 2012 года увеличились на 6,1% и на 1 июля составили 38,17 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - уменьшились на 8,3%, до 24,99 млрд грн, обязательства - выросли на 5,5%, до 34,68 млрд грн. Уставный капитал оставался на уровне 5,416 млрд грн, собственный капитал увеличился на 12% - до 3,49 млрд грн.

Справка УНИАН. ПАО «ВТБ Банк» основано в 1992 году, входит в группу крупнейших банков Украины.

Российский «Внешторгбанк» (ВТБ) на 1 апреля 2012 года владел 99,9737% акций ПАО «ВТБ Банк».

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