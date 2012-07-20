Налоговая сократила количество проверок малого бизнеса в 9 раз

Государственная налоговая служба Украины в первом полугодии 2012 года осуществила 1 605 проверок предприятий малого бизнеса, работающих с кассовыми аппаратами, что в 9 раз меньше, чем за аналогичный период 2011 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГНСУ, в январе-июне т.г. было проведено 1 605 проверок субъектов малого бизнеса на соблюдение порядка проведения расчетных операций. Для сравнения: за аналогичный период 2011 года налоговая служба осуществила свыше 15 тыс. проверок.

Всего с начала года количество всех проверок субъектов хозяйствования, использующих регистраторы расчетных операций, уменьшилось почти на 63% по сравнению с прошлым годом.

«В этом году было совершено 13 132 проверки против 34 997 в прошлом», - сказано в сообщении пресс-службы ГНСУ.

Специалисты налоговой также напоминают, что значительная часть проверок проводится исключительно по заявлениям граждан и государственных органов о правонарушениях на хозяйственных объектах налогоплательщиков.

Как сообщал УНИАН, налогоплательщики в первом полугодии 2012 года добровольно уплатили 300 млн грн, что позволило им по новому законодательству избежать уголовной ответственности.