Банк «Хрещатик» в I полугодии увеличил прибыль в 5,3 раза

Прибыль банка «Хрещатик» в январе-июне 2012 года составила 6,08 млн грн, что в 5,3 раза больше по сравнению с показателем аналогичного периода 2011 года.

Об этом говорится отчете банка.

Согласно отчету, во II квартале 2012 года банк получил 3,43 млн грн прибыли, против 8,18 млн грн убытка за аналогичный период 2011 года.

Активы банка с начала года увеличились на 29% и на 1 июля 2012 г. составили 9,52 млрд грн, обязательства – на 30% – до 8,88 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов – уменьшились на 5,3% – до 3,9 млрд грн, собственный капитал – вырос на 16,8% – до 641,4 млн грн, уставный капитал — на 13,7% - до 828,8 млн грн.

Справка УНИАН. КБ «Хрещатик» зарегистрирован в мае 1993 года.

На 1 апреля 2012 года акционерами банка «Хрещатик» являются: ООО «КФ «Укрфинком», прямое участие – 37,4306%, Главное финансовое управление исполнительного органа Киевского городского совета, прямое участие – 24,9397%, ООО «Маркет Инвест Групп», прямое участие – 20,4906%.

Убыток ПАО «Коммерческий банк «Хрещатик» в 2011 году составил 35,955 млн грн, что в 5,8 раза меньше по сравнению с показателем 2010 года.