Кабмин выделил 13 млн долл. на заграничных украинцев

Кабинет Министров Украины утвердил Государственную программу сотрудничества с заграничными украинцами на период до 2015 года с объемом финансирования почти 104 млн грн (около 13 млн дол.).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, 18 июля правительство приняло постановление «Об утверждении Государственной программы сотрудничества с заграничными украинцами на период до 2015 года».

Как отмечается в сообщении, по результатам проведения V Всемирного форума украинцев в августе 2011 г. Президент Украины Виктор Янукович поручил центральным органам исполнительной власти осуществить ряд мероприятий с целью последующего углубления сотрудничества с заграничными украинцами. В частности, во исполнение поручений Президента от 7 декабря 2011 г. и премьер-министра от 14 декабря 2011 г. МИД разработало, согласовало с соответствующими министерствами и ведомствами и внесло на рассмотрение правительства проект данного постановления.

В МИД отметили, что принятие такого документа полностью соответствует европейской практике поддержки странами своих соотечественников за рубежом, что, среди прочего, является признаком зрелости их государственности. Для правительств соседних с Украиной государств поддержка соотечественников за рубежом является важной составляющей национальной безопасности, одним из безусловных приоритетов их как внешней, так и внутренней политики.

В частности, в Российской Федерации на эти цели предусматривается ежегодное финансирование в объеме приблизительно 340 млн дол. США, в Латвийской Республике – 25 млн, в Венгрии – около 150 млн, в Республике Польша – более 7 млн, в Словацкой Республике – более 1 млн. Как отмечается в сообщении, Румыния лишь на поддержку СМИ в Молдове ежегодно выделяет более 600 тыс. дол.

Принятие данного постановления является практической реализацией поручений руководства государства, что обеспечит системность и последовательность государственной политики, направленной на сохранение этнической и национально-культурной самобытности заграничных украинцев, будет способствовать созданию надлежащих условий для углубления сотрудничества с ними на длительную перспективу, более полному удовлетворению их культурных, языково-образовательных, информационных и других потребностей, а также развитию всесторонних отношений нашего государства со странами проживания заграничных украинцев.