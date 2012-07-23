Россия ратифицировала протокол о вступлении в ВТО

Президент РФ Владимир Путин подписал закон "О ратификации Протокола о присоединении Российской Федерации к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой организации от 15 апреля 1994 г.".

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Кремля, закон был принят Госдумой РФ 10 июля и одобрен Советом федерации 18 июля.

Протоколом о присоединении России к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой организации оформляется членство в ВТО.

Москва вела переговоры о членстве в ВТО около 18 лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Россия станет полноправным членом ВТО 9 августа