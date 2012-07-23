Торги по доллару на межбанке в понедельник открылись снижением котировок

В понедельник, 23 июля, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись понижением котировок – 8,0760/8,0820 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились – 0,2491/95, котировки по евро-гривне ушли вниз – 9,7655/9,7745. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали – 1,2255/57 (пятница — 1,2255/57).

В пятницу, 20 июля, Нацбанк на рынок не выходил.