Украинские банки продолжают публиковать свои результаты за первое полугодие

Банк «Надра» в I полугодии увеличил чистую прибыль на 31% – до 531 тыс. грн

Банк «Надра» (Киев) в январе-июне 2012 года, по сравнению с аналогичным периодом 2011 года, увеличил чистую прибыль на 31% – до 531 тыс. грн.

Об этом говорится в отчете банка.

Согласно отчету, во II квартале банк получил прибыль в размере 246 тыс. грн, против 265 тыс. грн за аналогичный период 2011 года.

Активы банка в январе-июне сократились на 8,2% и на 1 июля 2012 года составили 24,54 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - на 3,5%, до 19,56 млрд грн, обязательства - на 9,7%, до 20,51 млрд грн. Уставный капитал оставался на уровне 3,890 млрд грн, собственный капитал вырос на 0,01% – до 4,03 млрд грн.

Справка УНИАН. Банк «Надра» начал свою деятельность в октябре 1993 года, сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

С 10 февраля 2009 года по 13 августа 2011 г. в банке «Надра» работала временная администрация.

Во втором квартале 2011 г. банк провел допэмиссию акций на 3,5 млрд грн. По ее результатам, компания Centragas Holding AG (Вена, Австрия), которую контролирует украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ, приобрела 89,9659% акций банка.

Банк «Надра» в I квартале 2012 года получил чистую прибыль 285 тыс. грн.

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Чистая прибыль «Дельта Банка» в I полугодии сократилась на 4% – до 37,96 млн грн

Чистая прибыль «Дельта Банка» в январе-июне 2012 года сократилась против показателя аналогичного периода 2011 года на 4% - до 37,96 млн грн.

Об этом говорится в отчете банка.

Согласно отчету, во II квартале банк получил прибыль в размере 25,99 млн грн, против 30,07 млн грн за аналогичный период 2011 года.

Активы банка в январе-июне увеличились на 25% и на 1 июля т.г. составили 29,04 млрд грн, обязательства – на 24,7%, до 26,12 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов – на 15,7% – до 15,92 млрд грн, собственный капитал вырос на 28,5% до 2,92 млрд грн, уставный капитал - в 2,8 раза — до 2,3 млрд грн.

Справка УНИАН. КБ «Дельта» зарегистрирован 9 февраля 2006 года.

На 1 апреля 2012 г. основными акционерами банка являлись: Николай Лагун — 69,8912%, Cargill Financial Services International Inc. - 30,1088%.

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«Укргазбанк» в І полугодии увеличил чистую прибыль в 27 раз — до 182,5 млн грн

«Укргазбанк» (Киев) в январе-июне 2012 года, по сравнению с соответствующим периодом 2011 года, увеличил чистую прибыль в 27 раз — до 182,5 млн грн.

Об этом говорится в отчете банка.

Согласно отчету, во II квартале банк получил прибыль в размере 88,02 млн грн, против 3,48 млн грн за аналогичный период 2011 года.

Активы банка в январе-июне увеличились на 15,01% и на 1 июля 2012 года составили 20,9 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов сократились на 14,4%, до 7,09 млрд грн, обязательства выросли на 17%, до 17,98 млрд грн. Уставный капитал банка оставался на уровне 10 млрд грн, собственный капитал увеличился на 4,2%, до 2,92 млрд грн.

Справка УНИАН. ПАО АБ «Укргазбанк» (Киев) создано в 1993 году и на сегодняшний день входит в группу крупных банков Украины.

По результатам докапитализации при участии государства, доля Министерства финансов Украины в «Укргазбанке» составляет 93%.

«Укргазбанк» в 2011 году получил убыток 3,614 млрд грн, по сравнению с прибылью 10,06 млн грн в 2010 году.

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Банк «Форум» в I полугодии получил 2,6 млн грн прибыли против 549,4 млн грн убытка годом ранее

Банк «Форум» (Киев) в январе-июне 2012 года получил 2,6 млн грн прибыли против 549,37 млн грн убытка за аналогичный период 2011 года.

Об этом говорится в квартальном отчете банка.

Согласно отчету, во II квартале банк получил 1,3 млн грн прибыли, против 251,7 млн грн убытка за аналогичный период 2011 года.

Активы банка в январе-июне сократились на 10,9% и на 1 июля 2012 года составили 10,47 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - на 13,5%, до 6,29 млрд грн, обязательства - на 12,7%, до 7,84 млрд грн.

Уставный капитал банка в январе-июне 2012 года не изменился и на 1 июля составил 5,93 млрд грн, собственный капитал – увеличился на 0,4%, до 1,5 млрд грн.

Справка УНИАН. Банк «Форум» (Киев) создан в 1994 году, на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

Банк «Форум» в 2011 году, по сравнению с 2010 годом, сократил убыток в 4,2 раза – до 777,209 млн грн.

Немецкий Commerzbank на 1 апреля 2012 года владел 96,0635% акций банка «Форум».

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Чистая прибыль банка «Пивденный» в I полугодии выросла на 79% – до 27,97 млн грн.

Чистая прибыль банка «Пивденный» в январе-июне 2012 года выросла против показателя аналогичного периода 2011 года на 79% - до 27,97 млн грн.

Об этом говорится в отчете банка.

Согласно отчету, во II квартале 2012 года банк получил прибыль в размере 16,53 млн грн, против 5,06 млн грн за аналогичный период 2011 года.

Активы банка в январе-июне выросли на 0,5% и на 1 июля 2012 г. составили 10,26 млрд грн, обязательства – на 0,2% – до 8,64 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов – на 0,09% – до 7,94 млрд грн, собственный капитал на 1,8% – до 1,62 млрд грн.

Уставный капитал банка в первом полугодии 2012 года не изменился и на 1 июля составил 956,89 млн грн.

Справка УНИАН. Акционерный банк «Пивденный» зарегистрирован в 1993 году.

На 1 апреля 2012 г. акциями банка владели: Юрий Родин (прямое участие – 18,2788%, опосредованное – 20,5951%), Тамара Родина (прямое участие – 1,4355%, опосредованное – 34,6845%), Веля Родина (прямое участие – 0,4273%, опосредованное – 20,6054%), Александр Родин (прямое участие – 2,3266%, опосредованное – 18,7061%), ООО «Теком» (прямое участие – 5,1686%, опосредованное – 25,4241%), Марк Беккер (прямое участие – 14,8333%, опосредованное – 3,1162%), Алла Ванецьянц (прямое участие – 11,2371%, опосредованное – 25,3448%), Левон Ванецьянц (прямое участие – 0,4619%, опосредованное – 11,2371%).

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«Имэксбанк» в I полугодии уменьшил чистую прибыль в 6,8 раза – до 1,35 млн грн

«Имэксбанк» в январе-июне 2012 года получил 1,35 млн грн чистой прибыли, что в 6,8 раза меньше показателя за аналогичный период 2011 года.

Об этом говорится в отчете банка.

Согласно отчету, во II квартале 2012 года прибыль банка составила 953 тыс. грн против 5,4 млн грн за аналогичный период 2011 года.

В январе-июне т.г. активы банка выросли на 18,6% и на 1 июля 2012 года составили 8,66 млрд грн, обязательства – на 19,4%, до 7,43 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов – на 7,9%, до 6,65 млрд грн, собственный капитал – на 14%, до 1,23 млрд грн.

Уставный капитал банка в январе-июне 2012 года вырос на 15,2% и на 1 июля составил 1,14 млрд грн.

Справка УНИАН. АКБ «Имэксбанк» (г. Одесса) основан в 1994 году.

На 1 апреля 2012 года его основными акционерами являлись: Леонид Климов, прямое участие – 20,3362%, опосредованное участие – 17,8927%, и Татьяна Климова, прямое участие – 0,1472%, опосредованное участие – 21,5599%.

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