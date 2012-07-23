Налоговики Полтавской области увеличили перечисления в бюджеты всех уровней на 19,5%

Налоговики Полтавской области в первом полугодии 2012 года по сравнению с соответствующим периодом 2011 года увеличили перечисления в бюджеты всех уровней на 19,5%, или 1,5 млрд грн - до 9,4 млрд грн.

Об этом УНИАН сообщили в отделе взаимодействия со средствами массовой информации и общественностью ГНС в Полтавской области.

По их данным, в государственный бюджет за январь-июнь 2012 года перечислено 7,8 млрд грн платежей, что на 18,9%, или на 1,2 млрд грн больше, чем за прошлогодний период.

В местные бюджеты за первое полугодие мобилизовано платежей в сумме 1,6 млрд грн, что больше на 22,7%, или на 290,2 млн гривен.

Обеспечен прирост поступлений по всем ведущим платежам, в частности, по налогу на доходы физических лиц - на 17,9%, или на 161,6 млн грн.

«Увеличение уровня поступлений происходит на фоне коренного реформирования налоговой службы, изменения методов ее работы, прежде всего, ослабления фискального давления на предпринимательские круги и уменьшения количества проверок. В течение января-июня 2012 года осуществлено 180 плановых проверок, на 176 проверок меньше, чем за 6 месяцев 2011 года. Состоялось также и значительное уменьшение количества фактических проверок: с начала года их проведено 138, на 1335 проверок, или на 91% меньше, чем за соответствующий период прошлого года. Все эти меры позволили добиться добровольной уплаты налогов на уровне 99,З%», - сказано в сообщении налоговой службы области.