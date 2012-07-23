«УкрСиббанк» в I полугодии получил 52,18 млн грн прибыли

«УкрСиббанк» в январе-июне 2012 года получил 52,18 млн грн прибыли против 558,97 млн грн убытка за аналогичный период 2011 года.

Об этом говорится в квартальном отчете банка.

Согласно отчету, прибыль банка во II квартале 2012 года составила 17,7 млн грн, против убытка в размере 388,4 млн грн за аналогичный период 2011 года.

Активы банка в январе-июне сократились на 12,7% и на 1 июля 2012 года составили 28,65 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - на 13,9%, до 15,94 млрд грн, обязательства - на 14,5%, до 26,03 млрд грн. Уставный капитал банка вырос на 18% - до 8,87 млрд грн, собственный капитал вырос на 10,6% - до 2,61 млрд грн.

Справка УНИАН. АКИБ «УкрCиббанк» зарегистрирован 18 июня 1990 года, на сегодня входит в группу крупнейших украинских банков.

BNP Paribas (Франция) владеет 99,9992% акций «УкрСиббанка».

«УкрСиббанк» в 2011 году увеличил убыток на 22% по сравнению с 2010 годом - до 3,717 млрд грн.