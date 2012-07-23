На межбанке торги закрылись котировками 8,0760/8,0810 грн/долл.

В понедельник, 23 июля, на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками 8,0760/8,0820, к 12:00 сузился спрэд 8,0775/8,0800. К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях 8,0760/8,0810 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2491/95, к 12:00 цены повысились 0,2494/98. К закрытию цены упали 0,2481/85. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов остался 32.5499 (+0.5699).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,2085/1,2135. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 9,7655/9,7745, к 12:00 цены ушли вверх 9,7825/9,7895. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 9,7940/9,8045.