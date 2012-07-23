Инфляция в Украине в 2012 году вряд ли превысит 7% - эксперт

Темпы роста инфляции в Украине к концу года могут несколько ускориться, однако итоговый годовой показатель вряд ли превысит 7%, считает руководитель информационно-аналитического центра FOREX CLUB в Украине Николай Ивченко.

По его словам, несмотря на то, что глобальное инфляционное давление последнее время на фоне замедления мировой экономики и долгового кризиса в еврозоне существенно снизилось, цены на мировых товарно-сырьевых рынках из-за возможного увеличения стимулирующих мер со стороны ФРС США, вероятно, начнут повышаться. Росту цен зерновых также способствует понижение прогнозов урожая из-за плохих погодных условий в основных регионах–производителях данной продукции.

«Уже сейчас на мировых рынках дорожают такие продукты, как пшеница, кукуруза, нефть. Это может привести к росту внутренних цен на данные продукты», – прогнозирует Н.Ивченко.

Также он считает, что стимулировать рост цен на отечественном рынке в осенние месяцы будет ускорение темпов роста показателя денежной массы, а также сезонный фактор.

Как сообщал УНИАН, в Украине в июне 2012 года по сравнению с маем потребительские цены снизились на 0,3%, против июня 2011 года - на 1,2%

Инфляция в январе-июне 2012 года против соответствующего периода 2011 года составила 1,2%, с начала 2012 г. (июнь 2012 года к декабрю 2011 года) - 0,1%.

В апреле МВФ улучшил прогноз инфляции в Украине с 8,5% до 7,9% в текущем году (декабрь к декабрю), при этом позже сообщил о пересмотре прогноза до 7%. Инфляция в 2013 году ожидается на уровне 5,9%.

По информации Госстата, в Украине в мае 2012 года по сравнению с апрелем 2012 года потребительские цены снизились на 0,3%, против мая 2011 года - на 0,5%.

Инфляция в январе-мае 2012 года против соответствующего периода 2011 года составила 1,7%, с начала 2012 г. – 0,4%.

Инфляция в Украине в июне 2011 года против мая 2011 года составила 0,4%, за 6 месяцев 2011 года (июнь 2011 года к декабрю 2010 года) - 5,9%

Справка УНИАН. Государственный бюджет Украины на 2012 год рассчитан исходя из правительственного прогноза инфляции в 7,9%.